MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 228,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.961 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,59 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,22 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.717,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt letztendlich ab

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste