MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 226,90 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 226,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 227,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 225,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.111 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 8,02 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 30,28 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 233,22 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 29.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.717,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,48 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

