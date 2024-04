MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 227,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 1,7 Prozent auf 227,90 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 227,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 230,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 14.345 Aktien.

Am 22.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,55 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,58 Prozent sinken.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,48 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 244,11 EUR an.

Am 29.02.2024 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.717,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

