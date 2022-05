MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 198,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 199,05 EUR. Bei 196,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.666 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 224,90 EUR markierte der Titel am 19.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 11,85 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2021 auf bis zu 161,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 221,71 EUR an.

Am 29.04.2022 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.180,00 EUR – ein Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 989,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.07.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von MTU Aero Engines.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines