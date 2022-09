MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 171,15 EUR. Bei 168,95 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.357 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 28.02.2022 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 159,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,23 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1.180,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 989,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 7,86 EUR je Aktie aus.

