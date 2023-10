MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag mit Kursplus

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 165,80 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 165,80 EUR nach oben. Bei 166,25 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 165,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 48.926 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 47,83 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,95 EUR am 13.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 6,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.549,00 EUR – ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.289,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 27.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

