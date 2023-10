MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 165,50 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 165,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 165,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.994 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 6,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.549,00 EUR gegenüber 1.289,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

