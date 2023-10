MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 164,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 164,80 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 164,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.807 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 48,73 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 155,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,37 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 211,70 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,28 EUR, nach 2,14 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MTU Aero Engines abgeworfen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus