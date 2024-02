MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 213,30 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 213,30 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 213,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 213,90 EUR. Bisher wurden heute 6.648 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,91 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 25,83 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 224,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.517,00 EUR – ein Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.349,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,84 EUR je Aktie belaufen.

