MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 227,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 227,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 230,60 EUR aus. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 225,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,50 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 32.581 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Mit einem Kursverlust von 30,55 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,22 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 2,23 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.717,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.513,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,19 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

