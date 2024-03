MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 225,30 EUR. Bei 229,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.081 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,43 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 238,22 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.717,00 EUR im Vergleich zu 1.513,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Freundlicher Handel: So performt der LUS-DAX aktuell