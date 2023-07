MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Minusbereich

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 231,50 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 231,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 231,00 EUR. Bei 232,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.644 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,87 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 55,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 252,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.180,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.544,00 EUR ausgewiesen.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,86 EUR je Aktie.

