MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 211,00 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 211,00 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 210,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.054 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 16,16 Prozent zulegen. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.549,00 EUR im Vergleich zu 1.289,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MTU Aero Engines eingebracht

Was Analysten von der MTU Aero Engines-Aktie erwarten

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient