MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 163,15 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 163,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 162,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.083 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 50,23 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 155,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 4,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 211,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.549,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 27.10.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

