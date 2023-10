MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 165,75 EUR.

Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 165,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 166,25 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 165,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.033 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.549,00 EUR gegenüber 1.289,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 27.10.2023 gerechnet. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

