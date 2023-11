MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Montagmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 182,85 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 182,85 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,15 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.126 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 34,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 212,90 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,90 EUR fest.

