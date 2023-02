MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 226,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 226,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.456 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 233,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,20 EUR am 28.09.2022. Mit einem Kursverlust von 51,61 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 27.10.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.349,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.004,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2022 8,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

