MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 227,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 227,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 228,00 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 225,70 EUR ein. Bei 226,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 22.931 Stück.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,83 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,40 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 3,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 238,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.717,00 EUR – ein Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.513,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

