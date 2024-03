MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 229,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 230,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,50 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 41.512 Aktien.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 6,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,10 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 238,22 EUR angegeben.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.717,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

