MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 226,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 226,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.735 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 30,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,22 EUR.

Am 29.02.2024 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.717,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer