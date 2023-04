MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 230,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 231,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.230 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,20 EUR am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 238,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.513,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.04.2023 präsentieren. Am 26.04.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Was Analysten von der MTU Aero Engines-Aktie erwarten

Boeing-Aktie steigt an der NYSE: Saudi-Arabische Airlines wollen in großem Stil Boeing-Dreamliner kaufen - Boeing liefert im Februar weniger Flugzeuge aus

Airbus-Aktie in Grün: Betriebsrat dringt auf Auftrag für nächste Eurofighter-Tranche

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines