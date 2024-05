MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Dienstagmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 230,90 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 230,90 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 228,00 EUR. Zuletzt wechselten 27.903 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,59 Prozent. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 251,67 EUR aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

