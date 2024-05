MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Dienstagvormittag zu

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 228,10 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 228,10 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 228,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 986 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 44,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags

Freundlicher Handel: DAX am Montagmittag freundlich