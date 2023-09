Aktienkurs aktuell

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag fester

07.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 213,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 213,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 213,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.783 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,00 EUR. Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.289,00 EUR umsetzen können. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet. Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,75 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MTU Aero Engines eingebracht Was Analysten von der MTU Aero Engines-Aktie erwarten DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient

Bildquellen: MTU Aero Engines