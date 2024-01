MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Nachmittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 198,30 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 198,30 EUR zu. Bei 198,70 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 195,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.800 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 19,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 25,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.517,00 EUR im Vergleich zu 1.349,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

