MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 196,35 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 196,35 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 196,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 195,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 195,70 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.840 Stück gehandelt.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 24,83 Prozent zulegen. Am 21.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Abschläge von 19,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

