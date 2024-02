MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 217,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 217,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 216,30 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.755 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,44 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.517,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 19.02.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag schwächer

Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt ab

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen