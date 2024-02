MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag leichter

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 217,20 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 217,20 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,20 EUR aus. Bei 218,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.512 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 27,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,02 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 224,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,84 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

