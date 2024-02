MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 217,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 217,40 EUR. Bei 218,10 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 217,20 EUR. Bei 218,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.125 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 11,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 224,44 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

