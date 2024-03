MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Verlusten

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 229,10 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 229,10 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 227,10 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.716 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,98 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

