MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 232,30 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 232,30 EUR nach oben. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 232,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.375 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 31,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,48 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 244,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.717,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umgesetzt.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,15 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

