MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Montagnachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 230,20 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 230,20 EUR abwärts. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,20 EUR nach. Bei 231,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 127.897 Aktien.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,48 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 244,11 EUR aus.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.717,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.513,00 EUR umgesetzt worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

DAX aktuell: DAX klettert am Nachmittag