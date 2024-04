MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 231,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 231,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 232,60 EUR. Bei 231,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.308 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 5,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,48 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 244,11 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 29.02.2024 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.717,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

DAX aktuell: DAX klettert am Nachmittag