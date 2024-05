MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 233,10 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 235,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.372 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 241,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 3,60 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 251,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

