MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 209,80 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 209,80 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 207,60 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 215,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.269 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,83 Prozent. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 28,88 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 240,00 EUR.

Am 26.07.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.289,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

