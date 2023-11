MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag mit Aufschlag

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 181,65 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 181,65 EUR. Bei 182,45 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,05 EUR. Zuletzt wechselten 25.336 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,91 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 212,90 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -10,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.517,00 EUR gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,90 EUR je Aktie.

