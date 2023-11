MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag gefragt

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 184,05 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 184,05 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.897 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 33,17 Prozent zulegen. Am 21.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 212,90 EUR.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 22.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

