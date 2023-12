MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 187,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 187,70 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 184,10 EUR ein. Bei 185,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.178 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 21.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 214,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2023. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,91 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

