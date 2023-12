MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 186,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 186,60 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 184,10 EUR ein. Bei 185,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 20.227 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 17,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 214,75 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umsetzen können.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

DAX aktuell: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX