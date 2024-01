MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 200,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 200,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 201,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 199,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.340 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,45 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,98 EUR je Aktie belaufen.

