MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 201,00 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 201,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 201,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 199,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 46.126 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 21.09.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 21,29 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,88 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.517,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.349,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,98 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

