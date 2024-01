MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag im Plus

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 199,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 199,80 EUR. Bei 200,20 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.573 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Gewinne von 22,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 20,82 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,98 EUR je Aktie.

