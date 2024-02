MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 218,70 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 218,70 EUR. Bei 219,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 218,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.877 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,07 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 27,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 224,44 EUR.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,84 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag schwächer

Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt ab

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen