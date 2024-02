MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 219,80 EUR zu. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 219,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.943 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 11,51 Prozent zulegen. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,02 EUR belaufen. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 224,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MTU Aero Engines ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.517,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

