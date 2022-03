MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt stark

Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 200,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.348 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 202,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.983 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (224,90 EUR) erklomm das Papier am 19.06.2021. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.11.2021 bei 161,55 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 219,14 EUR angegeben. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,39 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines AG ist ein führender Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen. Zu den Kunden zählen sowohl zivile als auch militärische Hersteller und Betreiber von Flugzeugen und Industriegasturbinen auf der ganzen Welt. Auch in Helikoptern kommen die Produkte von MTU Aero Engines zur Anwendung. Darüber hinaus ist die MTU in der Instandhaltung von Triebwerken tätig und nutzt ihr Know-how aus dem Triebwerksbau auch im Industriegasturbinen-Geschäft. Die Bandbreite der hergestellten Produkte erstreckt sich von Großraumflugzeugen wie dem neuen Airbus A380 oder der Boeing 747 über große Passagiermaschinen wie den Airbus A320. Im Militärbereich gilt MTU auf nationaler Ebene als Systempartner für fast alle Flugtriebwerke der Bundeswehr. Auch an Antrieben für die Militärmaschinen Tornado, Eurofighter/Typhoon und den Militärtransporter A400M ist MTU beteiligt. National und international ist MTU maßgeblich an allen zentralen Technologieprogrammen beteiligt und kooperiert unter anderem mit General Electric und Rolls-Royce.

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

So schätzen die Analysten die MTU Aero Engines-Aktie im Februar 2022 ein

Airbus-Aktie stärker: Airbus erwirbt mit SAFRAN/Tikehau Ace seinen Zulieferer Aubert & Duval - Safran und GE für Wasserstoff-Antrieb mit an Bord

MTU-Aktie zieht an: MTU erhöht nach Gewinnsprung Dividende

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines