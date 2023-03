MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 15:52 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 233,00 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 233,00 EUR. Mit einem Wert von 231,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 29.293 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,20 EUR erreichte der Titel am 27.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (149,20 EUR). Mit einem Kursverlust von 56,17 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 0,67 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.513,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.04.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

