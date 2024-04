MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 219,50 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,7 Prozent auf 219,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,40 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 135.957 Aktien.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,11 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen