MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 266,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 266,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 261,00 EUR. Mit einem Wert von 268,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.229 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 33,63 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 354,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,15 EUR je Aktie aus.

