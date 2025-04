MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 274,20 EUR abwärts.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 274,20 EUR abwärts. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 267,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.895 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 356,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 22,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 31,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 354,10 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

