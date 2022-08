MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit KursVerlusten

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 188,70 EUR abwärts. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 186,70 EUR. Bei 189,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 30.839 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 221,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,65 Prozent. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 223,23 EUR angegeben.

Am 29.04.2022 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.180,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 989,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 7,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

